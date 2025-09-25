Ta langue au chat

Vous faites partie de la team chats ? Vous tombez bien ! Dans ce guide, Nico répond à toutes les questions que vous pourriez rencontrer, que vous ayez déjà un chat (ou plus) ou que vous souhaitiez adopter. Doit-on faire attention aux objets, plantes, aliments de notre maison ? Comment faire pour que notre chat ne s'ennuie pas ? Quelles précautions prendre s'il veut sortir ? Peut-on savoir s'il est malade ? Nico aborde également tous les mystères que peuvent renfermer nos compagnons félins : sont-ils profondément sournois ? Doivent-ils vraiment dormir autant ? Ont-ils une sincère affection pour leurs humains ? Comment analyser leur comportement ? Un avis et un regard d'expert, qui vous permettront de vivre en parfaite harmonie avec vos boules de poils !