Le bal des coeurs givrés

Patientez jusqu'au 24 décembre avec votre livre de l'avent feel-good ! Justine aimait Noël, jusqu'à ce qu'un drame bouleverse sa vie la veille du réveillon. Depuis, les fêtes ne sont plus que douleur et souvenirs. Mais cette année, tout pourrait changer : un stage atypique, des rencontres inattendues et une lueur d'espoir au coeur de l'hiver. Et si la magie de Noël opérait à nouveau ? Il vous faudra : une boisson chaude, des chocolats, un plaid et un crayon pour ouvrir le chapitre du jour !