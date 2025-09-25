Inscription
Le bal des coeurs givrés

Mathou, Séraphine Danois

Patientez jusqu'au 24 décembre avec votre livre de l'avent feel-good ! Justine aimait Noël, jusqu'à ce qu'un drame bouleverse sa vie la veille du réveillon. Depuis, les fêtes ne sont plus que douleur et souvenirs. Mais cette année, tout pourrait changer : un stage atypique, des rencontres inattendues et une lueur d'espoir au coeur de l'hiver. Et si la magie de Noël opérait à nouveau ? Il vous faudra : une boisson chaude, des chocolats, un plaid et un crayon pour ouvrir le chapitre du jour !

Par Mathou, Séraphine Danois
Chez First

Auteur

Mathou, Séraphine Danois

Editeur

First

Genre

Comédie romantique et humorist

Le bal des coeurs givrés

Séraphine Danois

Paru le 25/09/2025

196 pages

First

18,95 €

9782412103104
