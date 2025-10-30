Inscription
#Essais

Les grands contentieux environnementaux en Bretagne

Jacques Petit, Cyprien Dagnicourt, Sarah Philibert

La Bretagne et ses habitants nourrissent des relations complexes avec l'environnement. Riche de sa biodiversité et de ses paysages exceptionnels, le territoire breton a été - et demeure - fortement affecté par l'artificialisation de son littoral, les algues vertes et les grands projets d'aménagement. C'est également la Bretagne qui, vraisemblablement, a été la région du monde la plus touchée par les marées noires. En outre, du rejet du nucléaire à la difficile acceptation de l'énergie éolienne, la Bretagne est sans cesse confrontée à la question des choix énergétiques les plus adaptés à ses spécificités. Ces nombreux conflits environnementaux portés par des acteurs aux intérêts divergents se retrouvent régulièrement devant les prétoires. Tel est alors l'objet de l'ouvrage : retracer les contentieux environnementaux qui ont singulièrement marqué la Bretagne afin de dégager, si tant est qu'ils existent, leurs points communs et les spécificités par rapport à ceux d'autres régions ; identifier d'éventuelles solutions contentieuses innovantes pouvant influencer le droit de manière générale.

Par Jacques Petit, Cyprien Dagnicourt, Sarah Philibert
Chez PU Rennes

|

Auteur

Jacques Petit, Cyprien Dagnicourt, Sarah Philibert

Editeur

PU Rennes

Genre

Droit de l'environnement

Paru le 30/10/2025

PU Rennes

30,00 €

9791041300846
