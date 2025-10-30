Les grands contentieux environnementaux en Bretagne

La Bretagne et ses habitants nourrissent des relations complexes avec l'environnement. Riche de sa biodiversité et de ses paysages exceptionnels, le territoire breton a été - et demeure - fortement affecté par l'artificialisation de son littoral, les algues vertes et les grands projets d'aménagement. C'est également la Bretagne qui, vraisemblablement, a été la région du monde la plus touchée par les marées noires. En outre, du rejet du nucléaire à la difficile acceptation de l'énergie éolienne, la Bretagne est sans cesse confrontée à la question des choix énergétiques les plus adaptés à ses spécificités. Ces nombreux conflits environnementaux portés par des acteurs aux intérêts divergents se retrouvent régulièrement devant les prétoires. Tel est alors l'objet de l'ouvrage : retracer les contentieux environnementaux qui ont singulièrement marqué la Bretagne afin de dégager, si tant est qu'ils existent, leurs points communs et les spécificités par rapport à ceux d'autres régions ; identifier d'éventuelles solutions contentieuses innovantes pouvant influencer le droit de manière générale.