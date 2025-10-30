Inscription
#Essais

L'IA dans tous ses états

Nicolas Blanchon, Jérôme Lucereau

ActuaLitté
L'intelligence artificielle n'est ni un fantasme futuriste ni une simple innovation technique. Elle est déjà là, omniprésente au coeur de nos vies. Et pourtant, ses implications restent mal comprises, souvent réduites à des clichés d'émerveillement ou de crainte. Ce livre propose une autre voie : celle de la lucidité. Sans céder à l'alarmisme ni à un enthousiasme béat, il offre des clés pour comprendre ce que l'IA change dans notre manière de penser, de travailler, d'interagir, de décider. A travers des réflexions accessibles et illustrées d'exemples concrets, les auteurs questionnent ce que nous appelons "intelligence" . Ils interrogent les effets de l'IA sur notre société, notre esprit critique, nos organisations et même notre environnement. Ils explorent aussi les défis juridiques et éthiques que pose une technologie qui va souvent plus vite que nos lois. Sans simplification ni jargon, voici un guide clair et documenté pour appréhender l'un des plus grands bouleversements de notre époque.

Nicolas Blanchon, Jérôme Lucereau
Gereso Editions

|

Auteur

Nicolas Blanchon, Jérôme Lucereau

Editeur

Gereso Editions

Genre

Intelligence artificielle

L'IA dans tous ses états

Nicolas Blanchon, Jérôme Lucereau

Paru le 30/10/2025

Gereso Editions

28,00 €

ActuaLitté
9791039710855
