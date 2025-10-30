Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Bertrand du Guesclin

Alexandre Mazas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Né vers 1320 au château de la Motte-Broons près de Dinan, Bertrand Duguesclin, plusieurs siècles plus tard, fascine encore. Très tôt, son habileté et sa force le distinguent des autres. Une vocation de guerrier était en train de naître. Noble breton, connétable de France et de Castille, roi de Grenade, duc de Molina et comte de Tancarville, sa bravoure et son panache lui ont permis de s'élever d'un rang modeste à une haute fortune militaire. Il parut aux yeux de ses contemporains un personnage surnaturel, car dans le Moyen-Age ces exemples étaient fort rares, aussi a-t-on plus écrit sur son compte que sur celui de tout autre général. Au même titre que les rois, les reines et les princes, son gisant repose à la basilique Saint-Denis à Paris. On se convaincra qu'il fut réellement le plus grand général du quatorzième siècle.

Par Alexandre Mazas
Chez Editions Voxgallia

|

Auteur

Alexandre Mazas

Editeur

Editions Voxgallia

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bertrand du Guesclin par Alexandre Mazas

Commenter ce livre

 

Bertrand du Guesclin

Alexandre Mazas

Paru le 30/10/2025

371 pages

Editions Voxgallia

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782957190133
9782957190133
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.