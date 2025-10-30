Bertrand du Guesclin

Né vers 1320 au château de la Motte-Broons près de Dinan, Bertrand Duguesclin, plusieurs siècles plus tard, fascine encore. Très tôt, son habileté et sa force le distinguent des autres. Une vocation de guerrier était en train de naître. Noble breton, connétable de France et de Castille, roi de Grenade, duc de Molina et comte de Tancarville, sa bravoure et son panache lui ont permis de s'élever d'un rang modeste à une haute fortune militaire. Il parut aux yeux de ses contemporains un personnage surnaturel, car dans le Moyen-Age ces exemples étaient fort rares, aussi a-t-on plus écrit sur son compte que sur celui de tout autre général. Au même titre que les rois, les reines et les princes, son gisant repose à la basilique Saint-Denis à Paris. On se convaincra qu'il fut réellement le plus grand général du quatorzième siècle.