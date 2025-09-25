Inscription
L'Automne sans fin

Arnaud Mousnier-Lompré, Amy Avery

ActuaLitté
" Un coeur peut contenir plus qu'un seul amour. " Dans les bonnes circonstances, un Dieu pourrait-il lui aussi succomber ? Tirne est l'une des quatre humaines ayant été choisie pour accompagner chaque année les dieux des saisons entre leur royaume et celui des humains. Le séjour d'Automne auprès des mortels fait roussir les feuilles, baisser les températures et avancer les récoltes, avant qu'Hiver ne prenne sa place. Mais cette année, le miroir enchanté qui sépare leurs mondes se brise sur leur passage, piégeant Tirne et Automne dans le monde des humains. Alors qu'un Automne sans fin s'annonce, les récoltes se tarissent et la faim menace. Loin de la magie du foyer des dieux, le mal qui rongeait Tirne reprend de plus belle, et Automne, au contact des humains, perd peu à peu ses pouvoirs. De plus en plus humain, il se laissera alors gagner par leurs faiblesses et leurs sentiments, à commencer par le désir... pendant que Tirne devra découvrir qui aurait intérêt à ce qu'un Dieu soit exilé à tout jamais, car elle est la suspecte numéro un dans le drame qui se joue...

Par Arnaud Mousnier-Lompré, Amy Avery
Chez PAL

Auteur

Arnaud Mousnier-Lompré, Amy Avery

Editeur

PAL

Genre

Fantasy

L'Automne sans fin

Amy Avery trad. Arnaud Mousnier-Lompré

Paru le 25/09/2025

388 pages

PAL

8,60 €

9782385651121
