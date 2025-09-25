" Tu te réveilles quelques heures plus tard à l'hôpital, et tout ce que tu ressens, c'est l'absence d'Ella. " Ella est celle qui te comprend avant même que tu aies trouvé les mots. Elle est là quand le diagnostic tombe, quand ton corps devient énigme, fardeau - étranger. Tu traverses les jours comme on traverse une ville inconnue la nuit : en quête de repères, en trébuchant souvent. Les années passent, et tout s'effiloche. Les nuits deviennent floues, les gestes maladroits, le soin se mue en attente, et l'amour déborde - franchissant ces limites que l'on croyait claires. Vous avancez en équilibre fragile sur le fil de ce qui reste. Vous voyez la chute arriver, avec une clairvoyance qui ne suffira pas à l'empêcher de vous submerger. Corps étranger est un roman vertigineux, comme une confidence murmurée entre chaque ligne, une plongée dans ce qu'il reste quand le corps vacille, quand l'amour ne suffit plus, quand on ne sait plus comment habiter sa propre vie. Traduit de l'anglais par Laura Bourgeois