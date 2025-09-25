Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Corps étranger

Laura Bourgeois, Madeline Docherty

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Tu te réveilles quelques heures plus tard à l'hôpital, et tout ce que tu ressens, c'est l'absence d'Ella. " Ella est celle qui te comprend avant même que tu aies trouvé les mots. Elle est là quand le diagnostic tombe, quand ton corps devient énigme, fardeau - étranger. Tu traverses les jours comme on traverse une ville inconnue la nuit : en quête de repères, en trébuchant souvent. Les années passent, et tout s'effiloche. Les nuits deviennent floues, les gestes maladroits, le soin se mue en attente, et l'amour déborde - franchissant ces limites que l'on croyait claires. Vous avancez en équilibre fragile sur le fil de ce qui reste. Vous voyez la chute arriver, avec une clairvoyance qui ne suffira pas à l'empêcher de vous submerger. Corps étranger est un roman vertigineux, comme une confidence murmurée entre chaque ligne, une plongée dans ce qu'il reste quand le corps vacille, quand l'amour ne suffit plus, quand on ne sait plus comment habiter sa propre vie. Traduit de l'anglais par Laura Bourgeois

Par Laura Bourgeois, Madeline Docherty
Chez Ellipsis

|

Auteur

Laura Bourgeois, Madeline Docherty

Editeur

Ellipsis

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Corps étranger par Laura Bourgeois, Madeline Docherty

Commenter ce livre

 

Corps étranger

Madeline Docherty trad. Laura Bourgeois

Paru le 25/09/2025

216 pages

Ellipsis

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385620448
9782385620448
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.