Sabres du Japon

Les sabres japonais, bien que principalement des armes, sont aussi des objets sacrés et des symboles d'autorité grâce au savoir-faire exceptionnel requis pour leur fabrication. Un symbole iconique de la culture et de l'histoire du Japon, explorant ses divers aspects à travers les âges. La manière dont un sabre particulier est fabriqué reflète la période à laquelle il a été réalisé. En examinant la surface finement polie de l'acier et les différents motifs du tranchant durci, on peut déterminer la province, l'école, et même le fabricant. Ce manuel illustré offre un regard instructif sur l'histoire, l'évolution, la fabrication, les garnitures et montures, ainsi que l'évaluation de ces élégantes lames. L'auteure nous explique en détail les différentes techniques de fabrication, l'évolution de la forme et des styles, ainsi que le rôle joué dans les batailles et la culture japonaise au fil des siècles. L'importance des sabres non seulement en tant qu'armes, mais aussi comme objets de vénération et d'expression artistique.