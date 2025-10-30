Inscription
#Essais

Sabres du Japon

Yasuko Kubo, Paolo Cammelli, TperTradurre

ActuaLitté
Les sabres japonais, bien que principalement des armes, sont aussi des objets sacrés et des symboles d'autorité grâce au savoir-faire exceptionnel requis pour leur fabrication. Un symbole iconique de la culture et de l'histoire du Japon, explorant ses divers aspects à travers les âges. La manière dont un sabre particulier est fabriqué reflète la période à laquelle il a été réalisé. En examinant la surface finement polie de l'acier et les différents motifs du tranchant durci, on peut déterminer la province, l'école, et même le fabricant. Ce manuel illustré offre un regard instructif sur l'histoire, l'évolution, la fabrication, les garnitures et montures, ainsi que l'évaluation de ces élégantes lames. L'auteure nous explique en détail les différentes techniques de fabrication, l'évolution de la forme et des styles, ainsi que le rôle joué dans les batailles et la culture japonaise au fil des siècles. L'importance des sabres non seulement en tant qu'armes, mais aussi comme objets de vénération et d'expression artistique.

Par Yasuko Kubo, Paolo Cammelli, TperTradurre
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Yasuko Kubo, Paolo Cammelli, TperTradurre

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Arts martiaux

Sabres du Japon

Yasuko Kubo trad. TperTradurre

Paru le 30/10/2025

132 pages

Editions Nuinui

19,90 €

9782889756629
© Notice établie par ORB
