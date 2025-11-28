Inscription
#Manga

Le ballet des coeurs Tome 2

Haruka Kawachi

ActuaLitté
La nouvelle romance adulte par Haruka Kawachi, autrice de "Sérénade pour une pluie de larmes" et "Les fleurs du passé" ! Tamaki Musashibara, 35 ans, professeure de danse, vivait seule dans la maison familiale, jusqu'au jour où son frère cadet Bunta revient à la maison après s'être séparé de sa petite amie. Agawa, 25 ans, ancien élève et voisin de Tamaki, a depuis longtemps des sentiments pour elle mais il a été rejeté à deux reprises par Tamaki. Alors qu'il semblait avoir tout fait pour étouffer ses sentiments, qu'en sera-t-il lorsqu'il verra Tamaki tomber sous le charme du collègue de Bunta ?

Par Haruka Kawachi
Chez Naban Editions

|

Auteur

Haruka Kawachi

Editeur

Naban Editions

Genre

Josei/femme

Le ballet des coeurs Tome 2

Haruka Kawachi

Paru le 28/11/2025

192 pages

Naban Editions

8,00 €

9782380601664
© Notice établie par ORB
