Le ballet des coeurs Tome 2

La nouvelle romance adulte par Haruka Kawachi, autrice de "Sérénade pour une pluie de larmes" et "Les fleurs du passé" ! Tamaki Musashibara, 35 ans, professeure de danse, vivait seule dans la maison familiale, jusqu'au jour où son frère cadet Bunta revient à la maison après s'être séparé de sa petite amie. Agawa, 25 ans, ancien élève et voisin de Tamaki, a depuis longtemps des sentiments pour elle mais il a été rejeté à deux reprises par Tamaki. Alors qu'il semblait avoir tout fait pour étouffer ses sentiments, qu'en sera-t-il lorsqu'il verra Tamaki tomber sous le charme du collègue de Bunta ?