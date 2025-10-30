Le petit magicien des ballons

Etonnez votre public en créant des ballons fantastiques ! Ce livre vous guide à travers 15 créations spectaculaires, réparties en trois niveaux de difficulté, pour vous permettre de progresser étape par étape, des formes les plus simples aux plus complexes. Dans la boîte : Un livre de 80 pages avec des instructions détaillées illustrées et des tutoriels vidéo accessibles via un QR code, pour rendre l'apprentissage encore plus clair et accessible. Une petite pompe. 50 ballons colorés à modeler.