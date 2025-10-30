Inscription
#Beaux livres

Le petit magicien des ballons

Anna Bonomi, Superzero

ActuaLitté
Etonnez votre public en créant des ballons fantastiques ! Ce livre vous guide à travers 15 créations spectaculaires, réparties en trois niveaux de difficulté, pour vous permettre de progresser étape par étape, des formes les plus simples aux plus complexes. Dans la boîte : Un livre de 80 pages avec des instructions détaillées illustrées et des tutoriels vidéo accessibles via un QR code, pour rendre l'apprentissage encore plus clair et accessible. Une petite pompe. 50 ballons colorés à modeler.

Par Anna Bonomi, Superzero
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

Anna Bonomi, Superzero

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Humour - Magie

Retrouver tous les articles sur Le petit magicien des ballons par Anna Bonomi, Superzero

Commenter ce livre

 

Le petit magicien des ballons

Anna Bonomi, Superzero

Paru le 30/10/2025

80 pages

Nuinui jeunesse

24,90 €

ActuaLitté
9782889574612
© Notice établie par ORB
plus d'informations

