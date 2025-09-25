Inscription
#Essais

Semainier Michel Vaillant

Mediatoon

ActuaLitté
Un voyage inédit au coeur de l'univers Michel Vaillant alliant passion pour la bande dessinée et amour des bolides, idéal pour les collectionneurs et les fans inconditionnels ! Ce semainier vous plonge chaque jour dans l'univers mythique de la bande dessinée Michel Vaillant, avec 53 illustrations exclusives ou tirées des albums emblématiques. Chaque page met en lumière les moments clés de l'histoire de Michel Vaillant, des premiers arcs signés par l'illustrateur original aux nouveaux récits illustrés par son fils et d'autres artistes. Avec une mise en avant des célèbres bolides et des personnages iconiques, ce semainier est l'accessoire idéal pour allier passion pour la BD et organisation au quotidien. Un véritable hommage à l'héritage de la série, à ne pas manquer pour les collectionneurs et les fans de Michel Vaillant. Ce semainier est également un véritable outil organisationnel, avec ses pages de notes, le calendrier des vacances scolaires, son vision borad. Et si vous en profitiez pour relever notre défi : Cette année, je désencombre ma maison ?

Par Mediatoon
Chez Millésima

|

Auteur

Mediatoon

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

Semainier Michel Vaillant

Mediatoon

Paru le 25/09/2025

Millésima

14,99 €

ActuaLitté
9782385430825
© Notice établie par ORB
