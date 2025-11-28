Inscription
#Manga

Holyland Tome 16

Kouji Mori

Yû a découvert l'origine de la puissante drogue de synthèse "True" qui se répand en ville comme une traînée de poudre : il s'agit d'un trafic dirigé par la bande de King, qui est déjà parvenue à ravager d'autres quartiers de la ville avec la drogue et la violence. Or, Yagi, qui voue une haine féroce à Yû, s'associe à King et tente de kidnapper sa petite amie Mai. La tentative se solde par un échec, mais le jeune combattant, incapable de contenir sa rage, décide d'éradiquer King et sa bande.

Par Kouji Mori
Chez Véga

|

Auteur

Kouji Mori

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

Holyland Tome 16

Kouji Mori

Paru le 28/11/2025

216 pages

Véga

8,35 €

9782379502910
