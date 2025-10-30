Lire et comprendre ses analyses médicales

Simples, non intrusives, indolores, les analyses de sang principalement - mais aussi d'urine, de l'air expiré - sont un premier indicateur de notre état de santé. Et elles se développent considérablement depuis quelques années et aident au diagnostic ou au dépistage d'un nombre croissant d'affections. Au-delà, elles permettent aussi d'en suivre l'évolution, de s'assurer ainsi du bien-fondé du traitement prescrit, et éventuellement de le moduler. Plus loin encore, elles révèlent parfois des maladies cachées qui n'affectaient pas le patient. Les analyses sont donc des outils de diagnostic pour tout médecin. Mais le patient peut-il lui aussi les comprendre ? Oui, à condition de savoir les lire... Ce guide a donc plusieurs buts. . Permettre à chacun soucieux d'être mieux informé sur son état de santé et surtout désireux de comprendre pourquoi telle analyse lui est demandée et ce qu'elle reflète de son état. . Mettre en garde contre les pièges de la lecture de ces analyses, et ceux de l'auto-analyse. . Mieux comprendre les explications, et les traitements éventuels prescrits par le médecin. . Tendre à apaiser les inquiétudes des patients (c'est grave docteur ? ) qui, le plus souvent heureusement, se découvriront en meilleure santé que ce que leurs douleurs ou gènes leur laissaient imaginer. Liste des analyses traitées 1 - Acides gras membranaires 2 - Acide urique 3 - Allergie 4 - Amylasémie 5 - Anticorps anti TPO 6 - Bilirubine 7 - BNP et NT-proBNP 8 - Calcémie 9 - Calciurie 10 - Cholestérol total 11 - Cortisol 12 - CPK 13 - Créatininémie 14 - CRP sérique 15 - CST 16 - CTX 17 - Cuivre 18 - D-Dimeres 19 - DHA 20 - ECBU 21 - Electrophorèse des protéines sanguines et urinaires 22 - Ferritinémie 23 - Gamma GT 24 - Glycémie et hémoglobine glyquée 26 - Groupe sanguin et facteur rhésus 26 - Hépatite B - Hépatite C 27 - HOMA 28 - Homocysteinémie 29 - INR 30 - Iodurie 31 - Ionogramme sanguin 32 - LDH 33 - Lipasémie 34 - Magnésium 35 - Maladie coeliaque 36 - NFS ou hémogramme 37 - Ostéocalcine 38 - Phosphatases alcalines 39 - Protéinurie, micro albuminurie 40 - PSA 41 - PTH 42 - Sélénium 43 - Sérologie de la toxoplasmose 44 - Testostérone 45 - Test respiratoire a` l'urée 46 - Transaminases 47 - Triglycérides 48 - TSH, T3, T4 49 - Vitamine B9 50 - Vitamine B12 51 - Vitamine D 52 - VS (vitesse de sédimentation) 53 - Zinc