#Manga

Kaioh Dante Tome 8

Fukuro Izumi, Ryoji Minagawa

Dans un labyrinthe souterrain en Egypte, deux camps adverses rivalisent pour atteindre la salle du trésor ? : Dante et ses compagnons, qui ont opportunément uni leurs forces avec Napolio, et François l'Olonnais et ses pirates. Mais lorsque, armé de la légendaire épée Fragarach, le pirate scélérat attaque Dante et sa compagnie, Patrick est blessé par la lame maléfique. Atteindre le trésor avant ses ennemis devient désormais une question de vie ou de mort pour Dante qui va tout faire pour sauver son ami...

Chez Véga

|

Auteur

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

Paru le 28/11/2025

212 pages

8,35 €

9782379502392
