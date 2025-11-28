Kaioh Dante Tome 8

Dans un labyrinthe souterrain en Egypte, deux camps adverses rivalisent pour atteindre la salle du trésor ? : Dante et ses compagnons, qui ont opportunément uni leurs forces avec Napolio, et François l'Olonnais et ses pirates. Mais lorsque, armé de la légendaire épée Fragarach, le pirate scélérat attaque Dante et sa compagnie, Patrick est blessé par la lame maléfique. Atteindre le trésor avant ses ennemis devient désormais une question de vie ou de mort pour Dante qui va tout faire pour sauver son ami...