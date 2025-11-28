+ Anima Tome 10

Il existe sur Terre des êtres humains aux facultés étranges. Ces hommes et ces femmes disposent d'un attribut animal, certains pouvant même se transformer totalement en loup, serpent, ours ou autres espèces. D'où viennent ces créatures étranges mais fascinantes ? Nul ne le sait. La seule indication qui existe sur ces êtres, c'est leur nom : les + Anima. Dans un monde imaginaire, découvrez le destin de Cooro et ses amis ! En quête de compagnons et de liberté, nos héros parcourront le royaume de Sailand et vivront de nombreuses aventures ! Une série en 10 volumes, spécialement pour les enfants ! Un dessin simple et sublime dans un univers fantasy haut en couleurs ! UNE SERIE POUR LES ENFANTS !!