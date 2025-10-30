Inscription
#Essais

Qu'est-ce que la méditation ?

Jiddu Krishnamurti, Claire Dufour

ActuaLitté
Un recueil composé de nombreux textes que Krishnamurti a consacrés à la méditation. Penseur hors du commun, Jiddu Krishnamurti nous invite à reconsidérer ce que nous croyons avoir compris de la méditation et à nous interroger en profondeur sur la qualité de notre pratique, afin de nous libérer de nos conditionnements et de rafraîchir notre processus de pensée. Ce qu'on appelle méditation n'est pas la méditation. Méditer, c'est entrer dans la connaissance de soi, au-delà de tout système, de toute tradition. Cela ne peut être ni un acte de la volonté, ni l'objet d'un enseignement. Krishnamurti définit ici les contours d'une méditation authentique, libre de tout conditionnement et de toute connaissance, seule à même de libérer l'esprit et d'approcher la dimension du sacré.

Par Jiddu Krishnamurti, Claire Dufour
Chez L'Archipel

|

Auteur

Jiddu Krishnamurti, Claire Dufour

Editeur

L'Archipel

Genre

Méditation et spiritualité

Qu'est-ce que la méditation ?

Jiddu Krishnamurti trad. Claire Dufour

Paru le 30/10/2025

113 pages

L'Archipel

14,00 €

ActuaLitté
9782809852448
© Notice établie par ORB
