Qu'est-ce que la méditation ?

Un recueil composé de nombreux textes que Krishnamurti a consacrés à la méditation. Penseur hors du commun, Jiddu Krishnamurti nous invite à reconsidérer ce que nous croyons avoir compris de la méditation et à nous interroger en profondeur sur la qualité de notre pratique, afin de nous libérer de nos conditionnements et de rafraîchir notre processus de pensée. Ce qu'on appelle méditation n'est pas la méditation. Méditer, c'est entrer dans la connaissance de soi, au-delà de tout système, de toute tradition. Cela ne peut être ni un acte de la volonté, ni l'objet d'un enseignement. Krishnamurti définit ici les contours d'une méditation authentique, libre de tout conditionnement et de toute connaissance, seule à même de libérer l'esprit et d'approcher la dimension du sacré.