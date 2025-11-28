Inscription
#Essais

Servir et critiquer l’Etat

Ambre Perez-Parfait

Comment saisir philosophiquement la pensée politique de Gabriel Naudé et de François de La Mothe Le Vayer ? En quoi consiste-t-elle ? Les deux auteurs étant considérés sous la catégorie polémique de libertinage, il s'agit d'analyser le paradoxe d'une philosophie qui, en se mettant au service du pouvoir politique, le critique ou le subvertit. Comment envisager la pensée dissidente de ceux qui furent employés par les puissants de leur temps, au titre de bibliothécaire ou de précepteur ? Cette question se pose en tenant compte des évènements d'ampleur au XVIIe siècle (la guerre de Trente ans et la Fronde notamment) qui n'ont pas manqué de déterminer leurs prises de position dans certaines publications très officielles. Cette étude vise à mettre en lumière la façon dont ces éléments s'articulent à l'hétérodoxie d'ouvrages moins circonstanciels, parus parfois clandestinement. Quel est le rapport que les auteurs libertins entretiennent avec le "public" , entendu dans un sens à la fois politique et littéraire ? Rejoignant alors la question du lectorat et des destinataires, cette recherche s'attache à ressaisir le libertinage sous l'angle d'une politique patrimoniale de la lecture, et donc à le comprendre par le biais de son inscription dans une tradition herméneutique et philosophique.

Servir et critiquer l’Etat

Ambre Perez-Parfait

Paru le 25/11/2025

366 pages

Honoré Champion

60,00 €

Scannez le code barre 9782745364555
9782745364555
