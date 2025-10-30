Lexicologie et sémantique lexicale

Qu'est-ce qu'un mot ? Comment décrire le sens lexical ? De quelle façon les mots se combinent-ils dans la phrase en imposant à la grammaire leurs caprices de comportement ? Pour répondre à ces questions, et à bien d'autres, cet ouvrage expose en un système cohérent les notions fondamentales de la lexicologie, une branche de la linguistique qui trouve notamment ses applications en lexicographie, en traduction et en enseignement de la langue. De nombreux exemples tirés du français ou empruntés à d'autres langues viennent compléter le système notionnel proposé en illustrant efficacement les méthodes d'analyse linguistique. En outre, chaque chapitre s'accompagne de suggestions de lectures commentées et d'une série d'exercices dont les corrigés détaillés sont regroupés en fin d'ouvrage. Cette 4e édition tient compte des acquis récents de la recherche en lexicologie et est étayée par les nombreuses suggestions d'enseignants et étudiants qui ont fait un usage assidu du manuel depuis sa première parution, en 2003.