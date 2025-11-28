Mélancolie de la parole, mélancolie des arts

Que peut apprendre la psychanalyse des formes et des mots de la mélancolie du poète ? Comment la littérature et les arts, quand ils y consentent, se laissent-ils interroger par la mélancolie de la parole dans la cure psychanalytique ? Cet ouvrage s'intéresse de façon croisée à ses courants traversant, des plus tonitruants aux plus dormants, des plus ravageurs aux plus pernicieusement silencieux. Au-delà de la coloration phénoménologique de la douleur morale, ce qui traverse l'ensemble de ses chapitres, chacun à leur manière, c'est l'attachement de la langue, quelle que soit son expression, verbale, picturale ou musicale, à tenir au secret la passion pour son objet incertain, défiguré et indéterminé, assouvie à l'aune de sa mise à mort à perpétuité.