Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Mélancolie de la parole, mélancolie des arts

Solange Carton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que peut apprendre la psychanalyse des formes et des mots de la mélancolie du poète ? Comment la littérature et les arts, quand ils y consentent, se laissent-ils interroger par la mélancolie de la parole dans la cure psychanalytique ? Cet ouvrage s'intéresse de façon croisée à ses courants traversant, des plus tonitruants aux plus dormants, des plus ravageurs aux plus pernicieusement silencieux. Au-delà de la coloration phénoménologique de la douleur morale, ce qui traverse l'ensemble de ses chapitres, chacun à leur manière, c'est l'attachement de la langue, quelle que soit son expression, verbale, picturale ou musicale, à tenir au secret la passion pour son objet incertain, défiguré et indéterminé, assouvie à l'aune de sa mise à mort à perpétuité.

Par Solange Carton
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Solange Carton

Editeur

Honoré Champion

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mélancolie de la parole, mélancolie des arts par Solange Carton

Commenter ce livre

 

Mélancolie de la parole, mélancolie des arts

Solange Carton

Paru le 25/11/2025

162 pages

Honoré Champion

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782745364258
9782745364258
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.