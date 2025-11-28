Inscription
L'histoire du théâtre, qu'on considère celui-ci comme un genre littéraire ou comme un art du spectacle, comporte des jachères. Cet ouvrage se propose d'en défricher quelques-unes. La scène n'a pas connu de révolution. Un jeu de chaises musicales constitue hier et aujourd'hui le canon édité et le répertoire joué. Les genres et les auteurs y ont leurs gagnants et leurs perdants. L'Occupation a affaibli la position du théâtre commercial. La féerie a pu renaitre. Avec Feydeau, le vaudeville a rejoint l'avant-garde. En sens inverse, les pièces de Montherlant, après avoir triomphé, ont sombré. Les meilleurs critiques ont longtemps été non seulement des baromètres axiologiques mais aussi des ferments de rénovation. Zola et Gouhier ont ainsi contribué à rendre hégémonique le théâtre d'art.

Théâtre d’hier, Théâtre d’aujourd’hui

Jeanyves Guérin

Paru le 25/11/2025

416 pages

Honoré Champion

60,00 €

ActuaLitté
9782745364234
