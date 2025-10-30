Inscription

#Essais

Road Trip Soccer

Maxime Aubin

ActuaLitté
De New York à Seattle en passant par Miami, Nashville, Kansas City, Portland ou Los Angeles, Road Trip Soccer vous embarque pour un voyage unique et immersif au coeur de la culture du football aux Etats-Unis. Installé depuis près de dix ans au pays de l'Oncle Sam, Maxime Aubin, journaliste et correspondant permanent du journal L'Equipe, a sillonné les routes américaines pour explorer 15 métropoles vibrantes où le "soccer" ne cesse de gagner du terrain, à l'aube de la prochaine Coupe du monde organisée sur le sol américain à l'été 2026. Rencontres avec des supporters passionnés, découverte de stades en fusion, culture locale, paysages grandioses, barbecues, country music, street art... Ce carnet de voyage est bien plus qu'un livre sur le foot, c'est une plongée en texte et en images dans une Amérique en plein mutation, à la fois fière de ses traditions et résolument tournée vers l'avenir.

Par Maxime Aubin
Chez Editions Amphora

|

Auteur

Maxime Aubin

Editeur

Editions Amphora

Genre

Football

Road Trip Soccer

Maxime Aubin

Paru le 30/10/2025

155 pages

Editions Amphora

29,95 €

ActuaLitté
9782757606483
