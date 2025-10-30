Cartel Nord

Deux journalistes plongent au coeur du trafic de drogue qui gangrène Marseille ; pour une fois, le récit de l'extrême violence et la réalité du terrain ne font qu'un. 2023 : Marseille connaît un déferlement de violence sans précédent. Une année noire avec près de 50 morts, une centaine de blessés et plus de 150 fusillades sur fond de trafic de stupéfiants ; il est désormais question d'un " modèle marseillais " un système hiérarchique emprunté à celui des multinationales et associé à un mode de recrutement plus insidieux, orienté vers les réseaux sociaux. Cette planification froide et moderne n'empêche pas la violence - au contraire. Les règles du jeu ont changé. L'ultra-rajeunissement des tueurs, le " rafalage " récurrent des points de deal qui n'a d'autre but que de terroriser les clans adverses, la séquestration et la torture des " petites mains ", le nihilisme des commanditaires : il semble que la bascule soit définitive. Ce nouveau visage de la violence menace jusqu'aux institutions : celles de la justice, de la police et des prisons. Deux journalistes implantés à Marseille ont réussi à retracer l'histoire du trafic de stupéfiants et à en décrire les rouages, la géographie et les visages. A force de rencontres, d'interviews et d'analyses, ils cartographient les crimes perpétrés par deux gangs en guerre ouverte - la DZ mafia et Yoda - sans perdre de vue leurs causes et leurs terribles conséquences. Eric Miguet et Jean-Guillaume Bayard construisent un récit saisissant de vérité. Rarement une enquête aura donné cette impression " d'immersion totale ". Une fresque complexe, dépeinte avec la neutralité requise, qui met en valeur ce travail de recherche patient et rigoureux, loin des traitements sensationnalistes.