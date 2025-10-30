Tripes et boyaux

Le boudin, l'andouillette, les tripes, les saucisses et les saucissons élevés au rang des beaux-arts ! Un mélange savant de littérature, d'histoire et de gastronomie... Les boyaux vous intriguent ? Pourtant, vous les connaissez déjà puisqu'ils enrobent saucissons, saucisses et andouillettes, ces stars de nos planches apéritives et de nos barbecues ! Sans oublier les boudins noirs ou blancs et, pour les plus aventureux, les tripoux et autres tricandilles. Malgré les préjugés qui s'y rattachent, ces produits issus des entrailles sont depuis toujours l'apanage des brasseries et le " fondement " - terme qui n'a jamais été aussi approprié - de la bistronomie, cette nouvelle cuisine canaille qui dépoussière les codes et flirte avec la haute gastronomie. Blandine Vié leur rend un hommage gourmand, littéraire et joyeux. Elle en explore le lexique et les expressions, en retrace l'histoire, en trouve mille allusions dans les romans, les chansons populaires et la poésie, et cuisine le tout dans un foisonnement érudit des plus réjouissants.