Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Tripes et boyaux

Blandine Vié, Sènga La Rouge, François Rabelais

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le boudin, l'andouillette, les tripes, les saucisses et les saucissons élevés au rang des beaux-arts ! Un mélange savant de littérature, d'histoire et de gastronomie... Les boyaux vous intriguent ? Pourtant, vous les connaissez déjà puisqu'ils enrobent saucissons, saucisses et andouillettes, ces stars de nos planches apéritives et de nos barbecues ! Sans oublier les boudins noirs ou blancs et, pour les plus aventureux, les tripoux et autres tricandilles. Malgré les préjugés qui s'y rattachent, ces produits issus des entrailles sont depuis toujours l'apanage des brasseries et le " fondement " - terme qui n'a jamais été aussi approprié - de la bistronomie, cette nouvelle cuisine canaille qui dépoussière les codes et flirte avec la haute gastronomie. Blandine Vié leur rend un hommage gourmand, littéraire et joyeux. Elle en explore le lexique et les expressions, en retrace l'histoire, en trouve mille allusions dans les romans, les chansons populaires et la poésie, et cuisine le tout dans un foisonnement érudit des plus réjouissants.

Par Blandine Vié, Sènga La Rouge, François Rabelais
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Blandine Vié, Sènga La Rouge, François Rabelais

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Encyclopédies - Dictionnaires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tripes et boyaux par Blandine Vié, Sènga La Rouge, François Rabelais

Commenter ce livre

 

Tripes et boyaux

Blandine Vié

Paru le 30/10/2025

352 pages

Le Cherche Midi

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749183169
9782749183169
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.