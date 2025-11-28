Hothouse Flower

ILS N'ONT JAMAIS RECULE DEVANT LE DANGER. SAUF, PEUT-ETRE, CELUI DE S'AIMER. A vingt-cinq ans, Ryke Meadows n'a rien d'un prince charmant. Avec un héritage d'un milliard de dollars, un CV hors du commun et un tempérament de mâle alpha, il est aussi insupportable qu'attachant. Mais il n'est pas là pour se faire des amis. Ni des ennemis, d'ailleurs. Tout ce qu'il veut, c'est escalader en solo les parois les plus périlleuses du Yosemite. Jusqu'à cet appel de détresse lancé depuis Paris. Celui d'une fille qu'il n'a jamais eu le droit d'aimer. Daisy Calloway a enfin dix-huit ans et compte bien poursuivre toute seule sa carrière de mannequin en prenant ses distances avec sa mère trop envahissante. Prochain arrêt : Paris, pour la Fashion Week. Mais Daisy découvre bientôt la face sombre du milieu dans lequel elle évolue. Alors quand la situation dégénère, c'est à Ryke qu'elle fait appel pour garder ses secrets, pas à sa famille. Tandis que Daisy teste ses limites et flirte avec le danger, Ryke comprend qu'une douleur bien plus profonde se cache derrière son impulsivité. S'il lâche Daisy ne serait-ce qu'un instant, sa devise "Vis comme si c'était le dernier jour de ta vie" pourrait bien devenir réalité... ADDICTED, LA SAGA NEW ADULT CULTE POUR DES MILLIONS DE LECTEURS A TRAVERS LE MONDE ! Autrices best-seller du New York Times, ?? Krista et Becca RITCHIE sont jumelles - l'une nerd et l'autre geek - et partagent une passion commune pour l'écriture. Elles combinent leurs pouvoirs mentaux depuis l'enfance et n'ont jamais arrêté de raconter des histoires depuis. Elles adorent les super-héros, les personnages avec des failles et l'amour entre deux âmes soeurs. Addicted, leur série de romance new adult, est devenue culte pour des millions de lectrices à travers le monde.