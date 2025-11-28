Entreprendre et manager en Afrique

En examinant les rôles de la transformation numérique, des réseaux de diasporas, des mécanismes de gouvernance, les auteurs explorent la dynamique de l'entrepreneuriat et de la gestion en Afrique, en présentant une analyse complète des défis et des opportunités auxquels sont confrontées les entreprises sur le continent. ? ? La première partie porte sur l'entrepreneuriat, en soulignant les spécificités de l'entrepreneuriat social, le rôle de la diaspora, la collecte de fonds pour les femmes entrepreneurs, le financement des startups numériques, et les mécanismes structurels pour la mise à l'échelle des entreprises. Des études de cas sur certains pays, en particulier en Afrique de l'Est, offrent des aperçus localisés des écosystèmes entrepreneuriaux. ? La seconde partie traite des pratiques de gestion en Afrique, en abordant la gouvernance, l'informalité économique, la conformité et le rôle de la culture dans la mise en oeuvre de la stratégie. Elle examine également l'impact des interactions public-privé, et l'importance croissante de l'intelligence économique en tant qu'atout stratégique pour les chefs d'entreprise.