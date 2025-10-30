Inscription
Le B.A.-BA de la nutrition sportive

Christophe Baudrin

Comment allier nutrition et performance ? La nutrition sportive n'est pas réservée aux experts ! Que vous cherchiez à améliorer votre endurance, votre récupération ou votre force, la nutrition est un levier essentiel de la réussite sportive. Dans cet ouvrage, vous découvrirez les clés pour comprendre et optimiser votre alimentation en fonction de vos objectifs. Grâce à des conseils concrets et des stratégies simples à mettre en oeuvre, vous apprendrez à : · planifier vos repas avant, pendant et après l'entraînement, équilibrer vos apports en macronutriments, · éviter les erreurs nutritionnelles courantes qui freinent vos progrès. Accessible à tous, sportifs débutants comme confirmés, ce guide vous accompagne pas à pas pour mieux nourrir votre corps... et atteindre de nouveaux sommets. Votre progression commence dans l'assiette. Prêt(e) à passer à l'action ?

Chez Vigot

nutrition sportive

Paru le 30/10/2025

80 pages

9,90 €

9782711427680
