Premier livre d'Histoire de la pensée économique chinoise écrit en langue française, cet ouvrage s'appuie sur des extraits des textes classiques pour faire connaître aux lecteurs la richesse et la diversité des idées économiques nées dans l'Empire du Milieu. Remontant aux périodes des Printemps et Automnes et des Royaumes Combattants, ce livre présente les fondamentaux de la pensée taoïste, s'appuyant sur des textes de Laozi et de Zhuangzi, et de la pensée confucéenne, en présentant les idées de Kongzi, Mengzi, Xunzi et Dong Zhongshu. L'ouvrage expose également les grands attributs de la pensée légiste, à travers les textes de Guan Zhong, Shang Yang et Han Feizi, les idées qui transparaissent dans les ouvrages historiographiques chinois, dans les Annales des Printemps et Automnes de Lü et dans les Mémoires Historiques de Sima Qian, ou bien encore les idées de l'école de Yongjia de la dynastie des Song du Sud, en s'appuyant sur des textes de Ye Shi. L'exposition de ces idées économiques s'appuie également sur les grands débats ayant façonné l'Empire du Milieu, comme la Dispute sur le Sel et le Fer, sous la dynastie Han, ou la célèbre opposition entre Sima Guang et Wang Anshi, sous la dynastie des Song du Nord. Enfin, cet ouvrage s'appuie sur des contributions plus récentes, apparues sous les dynasties Ming et Qing, à savoir celles de Gu Yanwu, Fu Yuanchu, Mu Tianyan et Cheng Hanzhang. A travers les millénaires et les dynasties, l'Histoire de la pensée économique chinoise s'est enrichie de multiples idées, embrassant les grands domaines de la vie économique. Il apparaît ainsi que les idées économiques sont nées en Chine, et qu'elles s'y sont largement développées.