Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Histoire de la pensée économique chinoise

Alexandre Reichart, Wenjie Zhang

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Premier livre d'Histoire de la pensée économique chinoise écrit en langue française, cet ouvrage s'appuie sur des extraits des textes classiques pour faire connaître aux lecteurs la richesse et la diversité des idées économiques nées dans l'Empire du Milieu. Remontant aux périodes des Printemps et Automnes et des Royaumes Combattants, ce livre présente les fondamentaux de la pensée taoïste, s'appuyant sur des textes de Laozi et de Zhuangzi, et de la pensée confucéenne, en présentant les idées de Kongzi, Mengzi, Xunzi et Dong Zhongshu. L'ouvrage expose également les grands attributs de la pensée légiste, à travers les textes de Guan Zhong, Shang Yang et Han Feizi, les idées qui transparaissent dans les ouvrages historiographiques chinois, dans les Annales des Printemps et Automnes de Lü et dans les Mémoires Historiques de Sima Qian, ou bien encore les idées de l'école de Yongjia de la dynastie des Song du Sud, en s'appuyant sur des textes de Ye Shi. L'exposition de ces idées économiques s'appuie également sur les grands débats ayant façonné l'Empire du Milieu, comme la Dispute sur le Sel et le Fer, sous la dynastie Han, ou la célèbre opposition entre Sima Guang et Wang Anshi, sous la dynastie des Song du Nord. Enfin, cet ouvrage s'appuie sur des contributions plus récentes, apparues sous les dynasties Ming et Qing, à savoir celles de Gu Yanwu, Fu Yuanchu, Mu Tianyan et Cheng Hanzhang. A travers les millénaires et les dynasties, l'Histoire de la pensée économique chinoise s'est enrichie de multiples idées, embrassant les grands domaines de la vie économique. Il apparaît ainsi que les idées économiques sont nées en Chine, et qu'elles s'y sont largement développées.

Par Alexandre Reichart, Wenjie Zhang
Chez Editions Slatkine

|

Auteur

Alexandre Reichart, Wenjie Zhang

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Histoire de la pensée économiq

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire de la pensée économique chinoise par Alexandre Reichart, Wenjie Zhang

Commenter ce livre

 

Histoire de la pensée économique chinoise

Alexandre Reichart, Wenjie Zhang

Paru le 25/11/2025

652 pages

Editions Slatkine

125,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782051029568
9782051029568
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.