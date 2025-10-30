Inscription
#Essais

Code de l'urbanisme commenté

Vincent Guinot, Soazic Marie, Olivier Sut

ActuaLitté
Le Code de l'urbanisme commenté accompagne le lecteur dans son application quotidienne du droit de l'urbanisme : les références à la législation ou à la réglementation en vigueur, accompagnées d'extraits des textes correspondants, complètent les articles du code ; la jurisprudence la plus récente est décryptée par les auteurs ; les nombreux conseils faciliteront la mise en oeuvre par les collectivités locales des dispositions les concernant. Seront ainsi commentés les textes marquants de l'année 2025, notamment la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ; le décret n° 2024-1256 du 30 décembre 2024 modifiant le Code de l'urbanisme ; ou encore le décret n° 2025-242 du 17 mars 2025 relatif aux établissements publics fonciers de l'Etat, aux établissements publics d'aménagement et aux établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat. Le Code de l'urbanisme commenté 2026 constitue ainsi un ouvrage de référence exhaustif et pratique.

Par Vincent Guinot, Soazic Marie, Olivier Sut
Chez Berger-Levrault

|

Auteur

Vincent Guinot, Soazic Marie, Olivier Sut

Editeur

Berger-Levrault

Genre

Immobilier, droit de la constr

Code de l'urbanisme commenté

Vincent Guinot, Soazic Marie, Olivier Sut

Paru le 02/04/2026

1194 pages

Berger-Levrault

52,00 €

ActuaLitté
9782701322988
