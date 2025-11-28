Asema a été mise hors d'état de nuire, mais ses agissements restent entourés de mystère alors que déjà, une nouvelle menace plane sur Gotham... et sur le monde entier. Toujours ébranlé par les révélations sur son propre passé, Batman n'a d'autres choix que de quitter Gotham pour mener l'enquête sur une mystérieuse secte obsédée par l'immortalité, et qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins... ni même à s'attaquer à un ami très cher du Chevalier Noir.