#Comics

Elixir

Tom Taylor, Lee Garbett

ActuaLitté
Asema a été mise hors d'état de nuire, mais ses agissements restent entourés de mystère alors que déjà, une nouvelle menace plane sur Gotham... et sur le monde entier. Toujours ébranlé par les révélations sur son propre passé, Batman n'a d'autres choix que de quitter Gotham pour mener l'enquête sur une mystérieuse secte obsédée par l'immortalité, et qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins... ni même à s'attaquer à un ami très cher du Chevalier Noir.

Par Tom Taylor, Lee Garbett
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Tom Taylor, Lee Garbett

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Retrouver tous les articles sur Elixir par Tom Taylor, Lee Garbett

Commenter ce livre

 

Elixir

Tom Taylor, Lee Garbett

Paru le 28/11/2025

176 pages

Urban Comics Editions

20,50 €

ActuaLitté
9791026829003
© Notice établie par ORB
