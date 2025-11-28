Inscription
#Essais

Castelbajac

Fresnel monique Du, Monique du Fresnel

Depuis mille ans, le nom de Castelbajac a résonné en Gascogne et plus particulièrement en Bigorre. Ce livre raconte comment cette famille de la noblesse bigourdane a marqué de son empreinte la petite histoire comme la grande, tout au long des siècles, à travers ses diverses branches. Il y est question de destins étonnants façonnés par les époques et les événements, depuis l'an Mil jusqu'aux lendemains de la guerre de 14. A travers les nombreux personnages évoqués, c'est un voyage au coeur d'une famille vivante, un arbre aux innombrables aventures que l'on peut y découvrir dans la réalité d'un quotidien traversant le temps. Une saga illustrée de divers documents (gravure, tableaux, photos...) au fil du texte.

Chez Sud Ouest editions

Histoire régionale

Paru le 28/11/2025

352 pages

22,00 €

9782817712628
