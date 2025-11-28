Depuis mille ans, le nom de Castelbajac a résonné en Gascogne et plus particulièrement en Bigorre. Ce livre raconte comment cette famille de la noblesse bigourdane a marqué de son empreinte la petite histoire comme la grande, tout au long des siècles, à travers ses diverses branches. Il y est question de destins étonnants façonnés par les époques et les événements, depuis l'an Mil jusqu'aux lendemains de la guerre de 14. A travers les nombreux personnages évoqués, c'est un voyage au coeur d'une famille vivante, un arbre aux innombrables aventures que l'on peut y découvrir dans la réalité d'un quotidien traversant le temps. Une saga illustrée de divers documents (gravure, tableaux, photos...) au fil du texte.