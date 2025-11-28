Le français préclassique 1500-1650 N° 27

SOMMAIRE : Philippe SELOSSE Préface Articles Andreu LLÒRIA Les hispanismes dans la traduction française du Quijote par César Oudin (1614) Claude BURIDANT Les Mémoires de Claude Haton (1553-1582), approche stylistique et comparative : petite contribution à l'étude du français préclassique Philippe SELOSSE L'usage du pronom-déterminant relatif composé lequel en discours spécialisés : un complément à la thèse de Mathieu Goux Comptes rendus et notes de lecture Editions de textes (critique des glossaires) Pierre de l'Estoile, 2021, Journal du règne de Henri IV, M. -M. Fragonard et N. Oddo (éds), tome IV, Genève, Droz. [Par Marthe Paquant] Pierre de l'Estoile, 2022, Journal du règne de Henri IV, M. Martin (éd.), tome V, Genève, Droz. [Par Marthe Paquant] Editions de textes Désiré Erasme, 2024, De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione dialogus, Jacques Chomarat (trad.), Christine Bénévent, Geneviève Clerico, Bernard Colombat, Colette Nativel (éds), Genève, Droz. [Par Paul Gaillardon] Gilles Ménage, 2022, Observations sur la langue françoise, Marc Bonhomme (éd.), Paris, Garnier. [Par Nathalie Fournier] Ouvrages sur la langue Dorothée Aquino-Weber, Sara Cotelli Kureth et Carine Skupien-Dekens (éds), 2021, La Norme du français et sa diffusion dans l'histoire, Paris, Champion. [Par Martine Furno] Elisabetta Barale, Maria Colombo Timelli, Martina Crosio, Barbara Ferrari (éds), 2024, Traductions imprimées, traductions pour l'imprimé (1470-1550), Paris, Garnier. [Par Susan Baddeley] Jean-Louis Fournel et Ivano Paccagnella, 2022, Traduire - Tradure - Transletting, Genève, Droz. [Par Susan Baddeley] Frédéric Duval, Céline Guillot-Barbance, Fabio Zinelli (éds), 2019, Les Introductions linguistiques aux éditions de textes, Paris, Garnier. [Par Joëlle Ducos] Etudes diverses Nathaël Istasse, 2022, Joannes Ravisius Textor (1492/3-1522). Un régent humaniste à Paris à l'aube de la Renaissance, Genève, Droz. [Par Martine Furno]