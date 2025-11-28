Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le français préclassique 1500-1650 N° 27

Honoré Champion, Le francais pr Revue

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
SOMMAIRE : Philippe SELOSSE Préface Articles Andreu LLÒRIA Les hispanismes dans la traduction française du Quijote par César Oudin (1614) Claude BURIDANT Les Mémoires de Claude Haton (1553-1582), approche stylistique et comparative : petite contribution à l'étude du français préclassique Philippe SELOSSE L'usage du pronom-déterminant relatif composé lequel en discours spécialisés : un complément à la thèse de Mathieu Goux Comptes rendus et notes de lecture Editions de textes (critique des glossaires) Pierre de l'Estoile, 2021, Journal du règne de Henri IV, M. -M. Fragonard et N. Oddo (éds), tome IV, Genève, Droz. [Par Marthe Paquant] Pierre de l'Estoile, 2022, Journal du règne de Henri IV, M. Martin (éd.), tome V, Genève, Droz. [Par Marthe Paquant] Editions de textes Désiré Erasme, 2024, De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione dialogus, Jacques Chomarat (trad.), Christine Bénévent, Geneviève Clerico, Bernard Colombat, Colette Nativel (éds), Genève, Droz. [Par Paul Gaillardon] Gilles Ménage, 2022, Observations sur la langue françoise, Marc Bonhomme (éd.), Paris, Garnier. [Par Nathalie Fournier] Ouvrages sur la langue Dorothée Aquino-Weber, Sara Cotelli Kureth et Carine Skupien-Dekens (éds), 2021, La Norme du français et sa diffusion dans l'histoire, Paris, Champion. [Par Martine Furno] Elisabetta Barale, Maria Colombo Timelli, Martina Crosio, Barbara Ferrari (éds), 2024, Traductions imprimées, traductions pour l'imprimé (1470-1550), Paris, Garnier. [Par Susan Baddeley] Jean-Louis Fournel et Ivano Paccagnella, 2022, Traduire - Tradure - Transletting, Genève, Droz. [Par Susan Baddeley] Frédéric Duval, Céline Guillot-Barbance, Fabio Zinelli (éds), 2019, Les Introductions linguistiques aux éditions de textes, Paris, Garnier. [Par Joëlle Ducos] Etudes diverses Nathaël Istasse, 2022, Joannes Ravisius Textor (1492/3-1522). Un régent humaniste à Paris à l'aube de la Renaissance, Genève, Droz. [Par Martine Furno]

Par Honoré Champion, Le francais pr Revue
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Honoré Champion, Le francais pr Revue

Editeur

Honoré Champion

Genre

Revues

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le français préclassique 1500-1650 N° 27 par Honoré Champion, Le francais pr Revue

Commenter ce livre

 

Le français préclassique 1500-1650 N° 27

Honoré Champion, Le francais pr Revue

Paru le 25/11/2025

202 pages

Honoré Champion

50,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782745365354
9782745365354
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.