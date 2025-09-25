Inscription
Calendrier catholique romain

Saint Jude

LITURGIQUE â¢ Année liturgique de décembre 2025 à novembre 2026 â¢ Dédicace des mois, fêtes religieuses, temps de carême et dates des grandes apparitions mariales â¢ Sanctoral et fêtes de notre pays et de l'Eglise â¢ Temporal et couleurs liturgiques des dimanches pour les deux formes : ordinaire et extraordinaire â¢ Comput ecclésiastique FAMILIAL â¢ Vacances scolaires et jours fériés â¢ Fêtes civiles françaises et fêtes majeures mondiales. â¢ Dates des changements d'heure, de saisons, solstices, équinoxes, phases lunaires et phénomènes astrologiques majeurs (lune rousse, éclipses, saints de glace, étoiles filantes...) Pratique, il s'affiche au mur et permet la notation des RDV et événements familiaux.

Par Saint Jude
Chez Editions Saint Jude

Paru le 30/10/2025

1 pages

2,00 €

