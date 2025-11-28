Inscription
#Essais

De la ’Pataphysique à l’Oulipo. Correspondance 1950-1999

Marc Lapprand, Christophe Reig, Pascal Ory

Contrairement à une idée répandue, l'Oulipo n'est pas directement issu du Collège de 'Pataphysique, mais lui fut rattaché peu après sa création en tant que Sous-Commission à l'instigation de Latis et avec l'approbation de Queneau. Cette correspondance, particulièrement dense entre 1950 et 1970 couvre un demi-siècle (1950-1999). Elle met en lumière à la fois la filiation et la proximité des deux institutions. L'Oulipo naissant compte dix membres dont cinq émanent du Collège. On se délectera à la lecture des joutes menées par les deux brillants épistoliers qu'étaient Latis et Noël Arnaud, souvent croisant le fer - non sans rire sous cape. Les jeux de langage, qui sont autant le lot du Collège que de l'Oulipo, y foisonnent dans chaque lettre, entraînant les Queneau, Le Lionnais, Bens, Ferry, Fleury, Gayot dans une joyeuse sarabande... Si le Collège brille par un protocole extrêmement élaboré sur le plan de la hiérarchie, des décorations et autres dénominations, tandis que l'Oulipo en est totalement exempt, il n'en reste pas moins que ces deux institutions se rapprochent singulièrement dans leur quête et l'exploration de la potentialité du langage.

Par Marc Lapprand, Christophe Reig, Pascal Ory
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Marc Lapprand, Christophe Reig, Pascal Ory

Editeur

Honoré Champion

Genre

Correspondance

De la ’Pataphysique à l’Oulipo. Correspondance 1950-1999

Marc Lapprand, Christophe Reig

Paru le 25/11/2025

308 pages

Honoré Champion

55,00 €

9782745364296
