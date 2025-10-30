L'âme de Jeanne

Ce n'est pas une histoire complète de Jeanne d'Arc, c'est une simple esquisse de son âme que j'ai voulu offrir au public dans ce recueil de panégyriques et de conférences. Cette belle âme, je l'ai envisagée tantôt de face dans le cadre classique de son enfance, de ses campagnes et de sa mort, tantôt de profil, dans ses rapports avec le Christ-Roi, l'Eucharistie, la Sainte Vierge, saint Michel, l'Eglise. Les lecteurs remarqueront peut-être que certains traits reviennent plusieurs fois dans ces pages. Ce serait une faute dans une histoire suivie , c'était inévitable dans une série de discours prononcés en divers lieux. Se condamner à ne se jamais répéter, à taire un mot, un épisode, parce qu'on l'a déjà donné dans une autre ville, serait une coquetterie littéraire un peu vaine : ce serait sacrifier à un souci d'art contestable la gloire de Jeanne et l'intérêt de l'auditeur.