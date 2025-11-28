Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Cantiques spirituels de l’Amour divin

Benedetta Papasogli, Jean-Joseph Surin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Cantiques spirituels de l'Amour divin du jésuite Jean-Joseph Surin (1600-1665), composés pendant les années les plus sombres de la vie de leur auteur, ont attendu des siècles avant d'être relus et scrutés dans l'originalité de leur message. La "voie excessive" de Surin y trouve son expression la plus accomplie ; presque à chaque page, le choc des contraires y est à l'ordre du jour : les nuits et les aurores, la perte et l'ivresse, la descente dans l'abîme et le recueillement dans la demeure, ces contrastes viennent enrichir un récit de soi et une peinture de l'Amour qui, d'autre part, retracent avec une grande liberté les trois voies de la vie spirituelle (purification, illumination, union). Pour la première fois, des sources cachées du texte de Surin font surface : non seulement la mystique espagnole ou italienne, mais aussi l'amour véhément, "violent" , des traités du Moyen Age qui ont contribué à façonner la forme occidentale de l'amour. La présence des partitions (les "airs notés" des chansons profanes sur lesquels ces poèmes étaient chantés) restitue l'ombre de l'intransmissible : la douceur du "luth" intérieur dont Surin était à l'écoute et dont la simplicitas des vers et des timbres se veut reflet et écho.

Par Benedetta Papasogli, Jean-Joseph Surin
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Benedetta Papasogli, Jean-Joseph Surin

Editeur

Honoré Champion

Genre

Mystique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cantiques spirituels de l’Amour divin par Benedetta Papasogli, Jean-Joseph Surin

Commenter ce livre

 

Cantiques spirituels de l’Amour divin

Benedetta Papasogli, Jean-Joseph Surin

Paru le 25/11/2025

368 pages

Honoré Champion

60,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782745363961
9782745363961
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.