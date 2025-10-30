A voie haute

La césarienne aussi est un accouchement. Clémentine et Rémi avaient imaginé un tout autre scénario pour la naissance de leur premier enfant. Pourtant, c'est par voie haute que naît leur fils Nathan, laissant Clémentine dans un état de sidération dont elle peine à s'extraire. Un état qui met en péril le projet familial... Clémentine pourra-t-elle trouver la paix après ce rendez-vous manqué avec un accouchement qu'elle a tant idéalisé ? Parviendra-t-elle à dépasser son immense déception et à vivre en harmonie avec sa famille ?