Change your way of life in order to advance

Asato Asato, Shirabii, I-IV, Yukio Reuter

Pour freiner la progression de la Légion, la Fédération envoie, pour une mission conjointe, la 86e Force de frappe mobile indépendante au royaume uni de Roa Gracia. Leur objectif est simple : capturer la "Reine impitoyable" , une machine de commandement qui détient le savoir de Zelene Birkenbaum, la créatrice de la Légion. S'ils y parviennent, la guerre pourrait alors prendre un tournant décisif ! C'est au cours de cette nouvelle mission que Shin et ses camarades rencontrent Viktor Idinarohk, un brillant inventeur issu de la famille royale, et ses Sirin, des drones qui ressemblent à s'y méprendre à de vrais êtres humainsâ? ¦ Mais alors que les Eighty Six approchent de leur objectif, la situation bascule : l'ennemi leur a tendu un piège et s'est emparé de la base de Revich, mettant la vie de Léna et de milliers d'hommes en danger ! Finalement, au prix d'un combat acharné contre une version améliorée du Phönix, le Q. G. est débarrassé de son occupant. Hélas, cette victoire a un goût amer.

Chez Mahô éditions

Auteur

Editeur

Mahô éditions

Genre

Light novel

