L'Oracle des décisions

Souvent indécis ? Besoin d'un conseil pour adopter la juste posture ? Découvrez ou redécouvrez L'oracle des décisions dans sa version Collector. Composé d'un set de 87 cartes et son pochon de rangement, d'un tapis de tirage en velours noir et or et d'un carnet de notes il sera un guide au quotidien, à glisser dès maintenant dans votre sac à main ! L'oracle des décisions est un oracle pratique et simple ! La toute nouvelle édition Collector est composé de 87 cartes vernies et plus épaisses, de son pochon de rangement, d'un tapis de tirage en velours noir et or et d'un carnet de notes vous permettant d'aborder vos problématiques et d'explorer des pistes de réflexions. Cet oracle est un outil pragmatique et ludique pour des moments d'introspection.

Chez I2C

Paru le 25/09/2025

19,90 €

