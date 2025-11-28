Inscription
#Manga

Therapy Game Restart Tome 5

Meguru Hinohara

Officiellement en couple suite aux évènements du diptyque Therapy Game, Shizuma et Minato vivent des moments heureux ensemble. Cependant, rien n'empêche les insécurités et les doutes de s'immiscer dans leur quotidien, bien au contraire ! Shizuma entame une nouvelle étape dans sa vie professionnelle et travaille dans un cabinet vétérinaire, ce qui lui laisse peu de temps à partager avec Minato. Ainsi, Shizuma lui proposa de vivre avec lui, mais Minato a pris la nouvelle avec un peu plus de réserve... Entre les recherches d'appartement et les maladresses de Shizuma, Minato parviendra-t-il à prendre une décision ? - La suite de la série la plus populaire de Meguru Hinohara, une autrice au trait sensuel et ravageur ! - Etre en couple n'est jamais la fin d'une histoire d'amour, découvrez ce qui se passe après la rencontre difficile de Shizuma et Minato ! - Une histoire réaliste qui aborde les problématiques de la vie d'adulte avec tendresse !

Paru le 28/11/2025

200 pages

9,35 €

9782375065761
