La queste du Graal

Le quatrième tome de cette intégrale arthurienne nous mène au coeur de l'hiver : Le Roman du Graal. On y découvre l'histoire de la Quête Fameuse depuis ses origines aux temps bibliques jusqu'à sa conclusion, récit épique qui met à l'honneur deux nouvelles figures : Perceval et Galaad. Après la tonalité solaire et pleine de vitalité des premiers volumes du Cycle, le ton se fait plus sombre. Dans un lent et pathétique crépuscule, la geste jette ses derniers feux dans une apothéose qui voit la fin de la chevalerie arthurienne et la mort de son roi. Suivent quelques histoires, moins connues, qui s'intéressent aux héritiers des chevaliers de la Table Ronde. Le défi de ce quatrième opus était d'harmoniser la littérature du Graal , la plus touffue et contradictoire, de toute la légende. Tout en puisant à toutes les sources le concernant, depuis Chrétien de Troye jusqu'à ses nombreux continuateurs, il a fallu dessiner une intrigue cohérente qui mette à l'honneur cette pièce centrale de l'imaginaire occidentale. Enfin, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Graal sans jamais oser le demander ! Si le respect des sources est ici primordial, Arthur - Cycle intégral se veut une oeuvre de son temps et de son auteur : Tristan Pichard. Qu'on la picore pour le plaisir ou qu'on la suive dans ses moindres recoins, on y découvrira des libertés dans le ton ou l'agencement des épisodes (mais jamais dans les faits rapportés ! ), ainsi qu'une réflexion sur ce qui nous unit et nous sépare du Moyen-Age, et sur la puissance de l'imaginaire.