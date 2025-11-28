Inscription
La totale !

ActuaLitté
Moins serein que Navarro, plus fou que le commissaire Moulin, aussi obstiné que Columbo, l'inspecteur Moroni est un flic comme on les aime : un abruti absolument inopérant, coincé et angoissé, capable de se sortir des situations les plus calamiteuses sans même s'être aperçu qu'elles l'étaient. Il pige tout de travers et, pour ne rien arranger, en dehors des heures de service, il mène une vie quasi conjugale avec un clébard informe qui lui fait des scènes de ménage et des repas aux chandelles. Bref, un grand sensible, sous ses airs empruntés. C'est avec L'Inspecteur Moroni, publié dans la collection Poisson Pilote, que Guy Delisle s'est installé chez Dargaud. On retrouve tout l'humour et le sens de l'absurde de l'auteur de Chroniques birmanes, dans cette intégrale qui réunit les trois tomes d'une de ses premières oeuvres.

Dargaud

|

Dargaud

Humour

Paru le 28/11/2025

144 pages

Dargaud

22,95 €

ActuaLitté
9782205215281
