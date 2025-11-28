Inscription
#Comics

Un Long Halloween

Jeph Loeb, Tim Sale

ActuaLitté
Quelques mois après sa première victoire contre l'empire du crime qui phagocyte. La cité de Gotham, le vigilant Batman enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Travaillant en parallèle avec le jeune procureur Harvey Dent et le Lieutenant James Gordons, le Chevalier Noir engage une course contre ce calendrier morbide qui égrène chaque mois une victime supplémentaire. Une quête dont la conclusion pourrait bien sonner la chute du plus grand espoir de Gotham, et la naissance de l'un de ses pires monstres de foire...

Par Jeph Loeb, Tim Sale
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Jeph Loeb, Tim Sale

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Un Long Halloween

Jeph Loeb, Tim Sale

Paru le 28/11/2025

384 pages

Urban Comics Editions

39,00 €

ActuaLitté
9791026853817
© Notice établie par ORB
