#Essais

Footorama !

Gremese

ActuaLitté
500 questions divisées en 5 catégories pour tester même les fans les plus experts : Equipes nationales, Grands champions, Anecdotes et bizarreries, Equipes légendaires et clubs historiques, Football français. Pour remporter la victoire, il faut répondre correctement à 2 questions pour chaque catégorie, et réussir le défi final : répondre aux 5 questions " VRAI ou FAUX ? " choisies par les adversaires. Dans le livret, toutes les réponses sont complétées par des explications, des anecdotes et des détails surprenants. Un jeu de société parfait pour s'amuser entre amis... et apprendre quelque chose de nouveau à chaque instant !

Par Gremese
Chez Gremese International

|

Auteur

Gremese

Editeur

Gremese International

Genre

Jeux

Footorama !

Gremese

Paru le 20/11/2025

Gremese International

19,90 €

ActuaLitté
9782366774276
