#Roman francophone

L'année Baudelaire N° 29/2025

Honoré Champion, L'annee baudel Revue

SOMMAIRE : Genèse d'un poème : L'Invitation au voyage, par Dominique Billy Le ciel des Fleurs du Mal et du Spleen de Paris, par Alessio Baldini Sur la signification du mensonge chez Baudelaire, par Gabriele Gallina Malraux et Baudelaire, par François de Saint-Cheron Une lettre de Baudelaire à Léon Reynard, par Antoine Compagnon suivi de "La Grande Bohème" de Léon Reynard, texte établi et annoté par Antoine Compagnon Baudelaire et Philoxène Boyer, par Jean-Clément Martin-Borella Ferdinand Fouque, compagnon furtif de Baudelaire, par Ali Kilic Baudelaire et "la belle Féline" , par Aurélia Cervoni Deux portraits I. Le général Aupick, présenté par Antoine Compagnon II. Théophile Gautier, présenté par André Guyaux Heurs et malheurs de Baudelaire à la Pléiade, par André Guyaux Notes de lecture Le Procès de Baudelaire de Raphaël Belaïche, par Stéphane Guégan Baudelaire. Rêver de Honfleur de Catherine Delons, par Henri Scepi

Paru le 25/11/2025

208 pages

42,00 €

9782745365897
