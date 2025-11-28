Inscription
#Essais

Leibniz

Jean-Pascal Anfray

ActuaLitté
Le présent ouvrage étudie trois thèmes sur lesquels Leibniz a apporté une contribution aussi importante que singulière et difficile : la nécessité et la possibilité, le temps et la conscience. Les questions liées au premier thème relèvent de la métaphysique des modalités : tout ce qui existe est-il nécessaire ? En quoi les mondes possibles consistent-ils ? Ou encore, en quel sens Dieu est-il le fondement des vérités sur le possible et le nécessaire ? Le second groupe de questions touche à la nature et à la réalité du temps et de la durée, en relation avec la monadologie leibnizienne : quel rapport entre les monades et le temps ? Comment comprendre leur persistance à travers le changement ? Comment expliquer la direction du temps ? On aborde enfin la conception leibnizienne de l'esprit humain et particulièrement le problème de la conscience. Sur chacune de ces questions, l'analyse de la pensée de Leibniz s'enrichit de la confrontation avec le contexte dans lequel elle s'élabore - la scolastique jésuite, la pensée de Hobbes ou encore de Spinoza - aussi bien qu'avec la métaphysique contemporaine, en particulier celle de David Lewis.

Par Jean-Pascal Anfray
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Jean-Pascal Anfray

Editeur

Honoré Champion

Genre

Histoire de la philosophie

Retrouver tous les articles sur Leibniz par Jean-Pascal Anfray

Leibniz

Jean-Pascal Anfray

Paru le 25/11/2025

292 pages

Honoré Champion

55,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782745364692
© Notice établie par ORB
