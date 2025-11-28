Le comte Jean-Louis de Rabutin, lointain cousin de Madame de Sévigné et de l'illustre mémorialiste Roger de Bussy-Rabutin, faisait partie des gentilshommes français qui combattaient au service de l'Empire. Il participa à presque toutes les grandes batailles de la guerre de reconquête de la Hongrie sur les Turcs de la libération de la ville de Vienne (1683) jusqu'à la paix de Karlowitz (1699). En 1697, il fut nommé commandant de l'armée de Transylvanie et, en cette qualité, il s'opposait au mouvement d'indépendance du prince François II Rákóczi durant la première décennie du XVIIIe siècle. Ses mémoires ont déjà été découverts et deux fois édités (1773 et 1795) par le prince Charles-Joseph de Ligne. Le manuscrit original n'a été identifié que récemment par l'éditeur scientifique du présent ouvrage qui contient non seulement son texte rétabli, annoté et commenté, mais aussi ses anciennes versions imprimées avec les notes du prince de Ligne.