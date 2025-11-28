Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Mémoires

Ferenc Tóth, Jean-Louis de Rabutin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le comte Jean-Louis de Rabutin, lointain cousin de Madame de Sévigné et de l'illustre mémorialiste Roger de Bussy-Rabutin, faisait partie des gentilshommes français qui combattaient au service de l'Empire. Il participa à presque toutes les grandes batailles de la guerre de reconquête de la Hongrie sur les Turcs de la libération de la ville de Vienne (1683) jusqu'à la paix de Karlowitz (1699). En 1697, il fut nommé commandant de l'armée de Transylvanie et, en cette qualité, il s'opposait au mouvement d'indépendance du prince François II Rákóczi durant la première décennie du XVIIIe siècle. Ses mémoires ont déjà été découverts et deux fois édités (1773 et 1795) par le prince Charles-Joseph de Ligne. Le manuscrit original n'a été identifié que récemment par l'éditeur scientifique du présent ouvrage qui contient non seulement son texte rétabli, annoté et commenté, mais aussi ses anciennes versions imprimées avec les notes du prince de Ligne.

Par Ferenc Tóth, Jean-Louis de Rabutin
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Ferenc Tóth, Jean-Louis de Rabutin

Editeur

Honoré Champion

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mémoires par Ferenc Tóth, Jean-Louis de Rabutin

Commenter ce livre

 

Mémoires

Ferenc Tóth, Jean-Louis de Rabutin

Paru le 25/11/2025

246 pages

Honoré Champion

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782745364630
9782745364630
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.