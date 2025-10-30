Le don funeste

Elle voit comment les gens vont mourir. Son amie voit quand. Ensemble, elles vont tenter de sauver l'un des leurs. Rosemary a toujours été différente. Elle peut voir comment les gens vont mourir. Ce qui a tendance à la placer dans des situations pour le moins étranges. Comme celle d'être abandonnée par sa mère... et de se retrouver projetée dans un pensionnat qui sert de refuge à d'autres adolescents aux dons spéciaux. Dont Trym, qui peut voir quand les gens vont mourir. Le jour où l'un des élèves disparaît sans laisser de traces, les adultes, perplexes, semblent incapables d'agir. Pourtant Rosemary et Trym ont " vu " quelque chose... Mais comment retrouver le disparu alors qu'il est interdit de sortir de l'école ? Les pensionnaires devront apprivoiser leurs dons particuliers pour aider leur camarade... s'il est encore temps.