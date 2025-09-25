Inscription
L'autisme

Adrien Primerano

La catégorie d'autisme est le produit d'une construction historique et sociale, et d'un ensemble de luttes pour la délimiter, la définir et proposer un accompagnement le plus adapté possible des personnes concernées. Quelles sont les conditions sociales de l'émergence de la catégorie, de son évolution et de ses transformations ? Quelles sont les conceptions - ; biologiques, psychologiques, environnementales, politiques - ; concurrentes et/ou complémentaires de l'autisme ? Quelles sont les tensions socio historiques autour de la définition d'un " bon accompagnement " ? Comment des politiques publiques spécifiques à l'autisme émergent-elles et quelles formes prennent-elles ? Comment l'autisme est-il construit et perçu comme étant genré ? Cet ouvrage exploite toutes les ressources offertes par les sciences sociales pour éclairer les enjeux liés à l'autisme.

Par Adrien Primerano
Chez La Découverte

Adrien Primerano

La Découverte

Autisme

L'autisme

Adrien Primerano

Paru le 25/09/2025

126 pages

La Découverte

11,00 €

9782348081576
