Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

De la Bible irlandaise au soupérisme

Karina Bénazech Wendling

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Will any of the more fortunate sons of Erin exclude their ignorant Gaelic Brethren from the advantages to be derived from the perusal of the Sacred volume [... ]? " . C'est par ces mots qu'un pasteur baptiste écossais interpellait en 1818 des Anglicans dublinois afin de les encourager dans la formation de l'Irish Society for Promoting the Education of the Native Irish. Comme son nom l'indique, cette dernière a pour but d'alphabétiser les Irlandais gaéolophones afin qu'ils puissent tous lire la Bible dans leur langue maternelle. Alors que l'Irlande est dominée par la minorité protestante, cette innovation est perçue comme une tentative de corruption des âmes et d'éradication du catholicisme, voire d'une nouvelle stratégie de colonisation. Karina Bénazech Wendling démontre comment l'utilisation de la Bible vernaculaire dans les écoles vient bouleverser le statu quo de la territorialité religieuse, provoque l'opposition des catholiques et contribue ainsi à la catholicisation du mouvement nationaliste de Daniel O'Connell.

Par Karina Bénazech Wendling
Chez Honoré Champion

|

Auteur

Karina Bénazech Wendling

Editeur

Honoré Champion

Genre

Histoire du protestantisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De la Bible irlandaise au soupérisme par Karina Bénazech Wendling

Commenter ce livre

 

De la Bible irlandaise au soupérisme

Karina Bénazech Wendling

Paru le 25/11/2025

564 pages

Honoré Champion

75,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782745364357
9782745364357
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.