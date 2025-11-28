De la Bible irlandaise au soupérisme

"Will any of the more fortunate sons of Erin exclude their ignorant Gaelic Brethren from the advantages to be derived from the perusal of the Sacred volume [... ]? " . C'est par ces mots qu'un pasteur baptiste écossais interpellait en 1818 des Anglicans dublinois afin de les encourager dans la formation de l'Irish Society for Promoting the Education of the Native Irish. Comme son nom l'indique, cette dernière a pour but d'alphabétiser les Irlandais gaéolophones afin qu'ils puissent tous lire la Bible dans leur langue maternelle. Alors que l'Irlande est dominée par la minorité protestante, cette innovation est perçue comme une tentative de corruption des âmes et d'éradication du catholicisme, voire d'une nouvelle stratégie de colonisation. Karina Bénazech Wendling démontre comment l'utilisation de la Bible vernaculaire dans les écoles vient bouleverser le statu quo de la territorialité religieuse, provoque l'opposition des catholiques et contribue ainsi à la catholicisation du mouvement nationaliste de Daniel O'Connell.