Churchill

Andrew Roberts, Antoine Capet

La meilleure biographie de Churchill, abondée de documents inédits. Un immense succès de librairie. De Churchill, croit-on, tout a été dit - en premier lieu par lui-même. Et pourtant, Andrew Roberts est parvenu à exhumer des articles de presse, des correspondances privées, des journaux intimes - le moindre n'étant pas celui du roi Georges VI, jusque-là sous clé - qui ne figurent dans aucune des mille biographies environ déjà consacrées à ce personnage essentiel de la Grande-Bretagne et du XXe siècle. Tout cela lui permet de proposer un récit extrêmement enlevé, fondé sur une abondance de citations désormais " classiques ", mais également souvent peu connues voire inédites qui apportent une éclairage parfois convergent, parfois contrasté sur l'homme Churchill. Démêlant le vrai du faux, tordant le cou aux nombreux mythes voire aux calomnies qui lui collent à la peau, mais relevant les critiques justifiées dont il est loin d'être exempt, Roberts brosse avec maestria le portrait de ce " Vieux Lion " dont toute la vie avant 1940 n'a fait que préparer le grand oeuvre que demeurent ses années de guerre. Il livre là ce qui est sans doute la meilleure biographie de ce géant de l'histoire.

Par Andrew Roberts, Antoine Capet
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Andrew Roberts, Antoine Capet

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Royaume-Uni

Churchill

Andrew Roberts

Paru le 30/10/2025

1368 pages

Librairie Académique Perrin

30,00 €

9782262112455
